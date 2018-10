Schwere Vorwürfe gegen ORF-Moderator

Es sind schwere Anschuldigungen die am Samstag von der " Kronen Zeitung" online veröffentlicht wurden und nun im Raum stehen: Ein österreichischer Nachrichtensprecher wurde demnach von seiner ehemaligen Lebensgefährtin wegen schwerer Körperverletzung und gefährlicher Bedrohung angezeigt. Zudem soll der ORF-Anchorman mehrmals bereits handgreiflich geworden sein.

Laut dem Anzeigen-Protokoll, welches scheinbar der Krone Zeitung vorliegt, soll es demnach im Juni zu einem lautstarken Streit vor dem Wohnhaus gekommen sein. Der Beschuldigte habe seine Lebensgefährtin damals gewürgt und an der Hausmauer entlanggeschleift, die Frau soll dabei Verletzungen erlitten haben. Kurze Zeit später soll er sie sogar mit dem Umbringen bedroht haben. Private Nachrichten an die Ex-Freundin, in denen er sie und ihren Sohn massiv bedrohte, sollen das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Anfang vergangener Woche erstattete sie schließlich Anzeige.

In dem Protokoll heiße es weiter, dass die Beziehung generell von Streit und Trennungen geprägt gewesen sei.

Auf KURIER-Anfrage bestätigte die Polizei, dass eine Anzeige gegen eine Person des öffentlichen Interesses derzeit aufrecht ist, der kolportierte Name wurde jedoch nicht bestätigt.