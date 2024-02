Schwelbrands in Lüftung von Lokal in Wien-Favoriten

Wegen eines größeren Feuerwehreinsatzes im Bereich Quellenstraße - Neilreichgasse in Wien-Favoriten musste die Straßenbahnlinie 6 am Donnerstagnachmittag in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet werden. Anlass war ein Schwelbrand in der Lüftungsleitung eines Lokals, berichtete die Berufsfeuerwehr auf APA-Anfrage. 44 Kräfte rückten mit zehn Fahrzeugen an, u.a. waren eine Teleskopmastbühne sowie die Inspektionsrauchfangkehrer der Feuerwehr im Einsatz.