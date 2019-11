Schwein und Wein statt Bier und Tschick

Gleich vorab: Natürlich gibt es im Mozart & Meisl in Döbling weiterhin Bier. Und Rauchen kann man an den Stehtischen vor dem Lokal freilich auch. Im Inneren des Wiener Klutbeisls hat sich aber einiges verändert. Dort warten seit Kurzem 115 Weine darauf, getrunken zu werden. „Wir sind zwar beide Wiener, aber wir wollten nicht wegen des Rauchverbots sudern. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen etwas Neues und setzten auf Wein“, sagt Küchenchef Alexander Nadrchal.

Also packten die Wirte an. In Eigenarbeit wurden Bänke gepolstert und Weinfässer in Stehtische umfunktioniert. Das hätte wohl auch Falco gefallen, der zu Lebzeiten ein oft und gern gesehener Gast im Mozart&Meisl war. Besonders stolz ist man 30 Jahre später auf ein Gerät, dass die Weine in wenigen Minuten auf Ideal-Temperatur kühlt.