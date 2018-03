Schwechat: Fluggäste mussten sechs Stunden im Flugzeug ausharren

Rund sechs Stunden mussten am Donnerstag Dutzende Passagiere eine Air-Cairo-Maschine auf dem Vorfeld des Flughafen Wien-Schwechat ausharren. Gegen 6.30 Uhr betraten die Fluggäste den Jet, abheben durften sie allerdings erst um 12.30 Uhr.

Grund war ein "Technical", also ein mögliches technisches Problem. Der Kapitän erlaubte den Passagieren nicht, auszusteigen. "Die Crew an Bord konnte kein Wort Deutsch", berichtet ein Betroffener dem KURIER. Erst nach langwierigen Verhandlungen durften gegen 11.30 Uhr zumindest zwei Gäste den Jet verlassen, sie waren bei dem Charterflug nach Hurghada dann nicht mehr an Bord.

Beim Flughafen bedauert man allfällige Probleme. Betont wird, dass man dem Kapitän nicht vorschreiben könne, die Fluggäste wieder von Bord zu bringen. Für so manchen begann der Ägyptenurlaub somit aber wenig erfreulich.