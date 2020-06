Schussopfer muss auf der Bahre vor Gericht

Die Entscheidung über eine Anklage gegen jenen Polizisten, der im März auf eine in Panik tobende Frau neun Schüsse abge­feuert hat, lässt weiter auf sich warten. Aber mit dem Prozess gegen die lebensgefährlich Verletzte hat es die Justiz besonders eilig.

Nächste Woche wird die von Schüssen in Oberkörper, Arme und Beine getroffene Kerstin A. auf einer Bahre in den Verhandlungssaal geschoben. Ein Schöffensenat soll über den Antrag der Staats­anwaltschaft entscheiden, die an einer Angstpsychose Leidende in eine Anstalt einzuweisen.

Möglicherweise von einem Nachbarn beunruhigt, hatte die 37-Jährige am 7. März die Feuerwehr alarmiert und sich in ihrem Badezimmer verbarrikadiert. Als die Polizei fünf Mann hoch in die Wohnung in der Goldschlagstraße eindrang, attackierte die Verwirrte einen Beamten mit zwei Messern. Der Kollege des leicht verletzten Polizisten streckte die Angreiferin nieder und gab noch zwei Schüsse ab, als sie laut Gutachten bereits wehrlos "rücklings" mit abgewinkelten Beinen auf dem Boden lag.