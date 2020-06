Schussattentat: Angst als Tatmotiv

Was war das Motiv von Johann G. (49)? Der Wiener Taxler feuerte am 8. Februar in Wien-Favoriten von seinem Pkw aus auf Ludwig M. (51), verletzte ihn im Gesicht und an der Schulter. Jetzt sitzt er wegen versuchten Mordes in U-Haft.

Bisher ging man von einer Eifersuchtstat aus. Der Häftling M., ein verurteilter Mörder, der gerade auf Hafturlaub war, wollte seine neue alte Liebe, seine Ex-Frau, besuchen, als die Schüsse fielen. Just mit jener Frau war Taxler Ludwig G. bis vor einem Jahr verheiratet. Was liegt näher, als G. rasende Eifersucht zu unterstellen – wohl wenig.