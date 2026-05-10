Lehrer-Gehalt in Wien: Warum viele lange nur Grundgehalt bekommen

„Ich wurde über Monate von Pontius zu Pilatus geschickt. Ich musste mindestens drei E–Mails schreiben, bis ich – allerdings kaum aussagekräftige - Antworten erhalten habe.“ Diese Erinnerung hat ein Quereinsteiger, der im September 2022 als Lehrer in Wien zu arbeiten begonnen hat.

Was er wissen wollte? Welche Vordienstzeiten ihm angerechnet werden und wie hoch sein tatsächliches Gehalt sein werde. Und das ist offenbar kein Einzelfall. Ähnliches erzählt eine Lehrerin, die erst im September 2025 eingestiegen ist. „Ich habe mich im März 2025 beworben und alle Arbeitszeiten mit Dienstzeugnissen geschickt.“ Eine richtige Einstufung mit Dienstbeginn war nicht möglich, seit November warte sie nach erneuter Einreichung auf Antwort.