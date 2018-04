Schon als Neunjähriger Bombe gebaut

Die Aussage des 14-Jährigen stützt die Verantwortung von Lorenz K. (Verteidigung Wolfgang Blaschitz), dass er sich zwar einer Terrorvereinigung angeschlossen, aber niemanden zum terroristisch motivierten Mord angestiftet habe. Für ersteres Delikt drohen bis fünf Jahre Haft, bei zweiterem stehen bis 15 Jahre auf dem Spiel.

Am zweiten Prozesstag wurde der Angeklagte auch zu seinen eigenen Attentatsplänen befragt. Er habe überlegt, in einen Bus mit Soldaten einzusteigen „und mich dort in die Luft zu sprengen“. Zuvor hatte er in Handy-Nachrichten geäußert, „wie ich diesen Drecksstaat hasse.“

Davon scheint er auch in der U-Haft noch nicht ganz abgerückt zu sein. In seiner Zelle fand man radikale Zeichnungen von IS-Kämpfern, unter anderem mit einer Kalaschnikow. Er habe damit nur provozieren wollen, erklärte Lorenz K. und behauptete, die Terrorpläne schon vor seiner Verhaftung verworfen zu haben: „Wieso habe ich es nicht gemacht?“, fragte er: „Wieso bin ich nicht mit einem Messer los? Oder wieso bin ich nicht mit einem Auto wo hineingefahren? So schwer ist das nicht.“

Der Prozess wird kommende Woche fortgesetzt, das Urteil ist für 12. April geplant.