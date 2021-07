Gemeinsame WG: Schönbrunner Berberaffen üben für Umzug in neue Anlage

Noch sind die neue Anlage der Berberaffen und Mähnenspringer im Tiergarten Schönbrunn nicht fertig, aber die Affen üben bereits für den Umzug im Spätsommer: "Wir haben neun Transportkisten aufgestellt. Die Affen lernen, selbstständig in die Kisten zu gehen und darin ruhig zu bleiben. So können wir sie später ohne Aufregung in ihr neues Zuhause bringen", verriet Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck am Donnerstag.

Wöchentliche Trainingseinheiten

Die kurzen Trainingseinheiten finden mehrmals pro Woche statt und die Tiere machen gerne mit. "Jeder Affe hat ein eigenes Symbol, das Männchen Gerry zum Beispiel weißes V. Dieses Symbol ist hinten in der Transportkiste angebracht. Geht das Tier in die Kiste und berührt das Symbol, bekommt es von uns Nüsse als Belohnung", erklärte Tierpfleger Marko Ascher.