Schönbrunn schickt Futter für Tiere in ukrainischen Zoo in Kiew

Zwei Lastwagen brachten Donnerstagabend mehr als 25 Tonnen Trockenfutter für diverse Tierarten wie Giraffen, Elefanten, Nashörner und Vögel sowie ein mobiles Röntgengerät in die Ukraine.

"Hier zu helfen, war uns ein großes Anliegen. Innerhalb der Zoogemeinschaft versuchen wir, uns zu unterstützen, wo immer es geht", so Stephan Hering-Hagenbeck, Direktor des Tiergarten Schönbrunn.

"Wir danken dem Team in Berlin für die Koordination und unseren Spenderinnen und Spendern für ihre großzügige Beteiligung an dieser Aktion", ergänzt André Stadler, Direktor des Alpenzoo Innsbruck.

Zoo versorgt Tiere aus Kriegsgebieten

Trotz des Krieges gibt das Team in Zoo Kiew alles, um die Tiere weiterhin zu versorgen. "Wir erhalten fast jede Woche weitere Tiere direkt aus den Kriegsgebieten deren Zustand oft sehr kritisch ist und die wir so gut wie möglich aufpäppeln müssen. Die Hilfsgüter und Spenden werden dringend benötigt", bedankte sich der Direktor des Kiewer Zoos, Kyrylo Trantin.

Gemeinsam konnten die beiden Zoos aus Österreich und die Zoologischen Gärten Berlin diese Futterlieferung im Wert von 72.000 Euro sowie Spenden in der Höhe von 8.000 Euro bereitstellen. In den vergangenen zwei Jahren sind bereits sieben große Lieferungen von Berlin aus in die Ukraine gebracht worden.