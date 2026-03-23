Engelstor öffnet: Kaiserlicher Schönbrunn-Zugang reaktiviert
Wer schon öfter den Schlosspark Schönbrunn besucht hat, der wird die Eingänge über das Hietzinger, Meidlinger oder Maria-Theresia-Tor gut kennen und vielleicht an den geschlossenen Türen des Engelstores gerüttelt haben.
Denn bisher war dort kein offizieller Zugang, das soll sich aber bis Herbst ändern. Diese Woche starten die Bauarbeiten für die Öffnung des Tores, um Touristen und Wienern den Besuch einfacher zu ermöglichen.
Unmittelbarer Zugang
Ziel ist es, den Zugang zum Areal in unmittelbarer Nähe des Verkehrsknotens Kennedybrücke und der U-Bahn-Station Hietzing zu verbessern. Umgesetzt wird das Projekt vom Tiergarten Schönbrunn, der Schönbrunn Group, dem KHM-Museumsverband, zu dem die Kaiserliche Wagenburg am Areal gehört, und den Österreichischen Bundesgärten.
Laut Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck ermöglicht die Öffnung des Engelstores künftig „einen direkten Zugang zum Schlosspark“ und auch zum Zoo selbst. Denn dadurch müssen Besucher nicht mehr entlang der hochfrequentierten Schönbrunner Schlossstraße gehen, um zum Haupttor zu gelangen.
Auch Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group, begrüßt das Projekt: „Uns war wichtig, gemeinsam mit dem Tiergarten Schönbrunn, dem KHM-Museumsverband und den Bundesgärten eine Lösung zu schaffen, die dem Areal, den Besuchern und auch der Nachbarschaft gleichermaßen gerecht wird.“
Für Anrainer wichtig
Denn nicht nur für Wiens Touristen, sondern auch für die Hietzinger wird mit der Engelstor-Öffnung ein lang ersehnter Wunsch erfüllt. Laut Hietzinger Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl (ÖVP) werden dadurch „kürzere und sicherere Wege für die Hietzingerinnen und Hietzinger und die Besucher von Schönbrunn und dem Tiergarten“ geschaffen.
Herzstück des Projektes ist die Errichtung einer Portierloge innerhalb der Schlossmauern im Eingangsbereich des Tores, um den Zugang zu betreuen. Anhand von Bildern wird die Neue am Modell der alten Wachstube rekonstruiert. Zusätzlich wird als Sicherheitsmaßnahme eine Polleranlage, wie bei den anderen Toren, installiert. Das Engelstor wird künftig für Fußgänger und Einsatzfahrzeuge geöffnet sein.
Die Projektkosten sind mit rund 650.000 Euro budgetiert. Sie beinhalten die Kosten der Polleranlage, die von der Schönbrunn Group übernommen werden. Die übrigen Kosten werden vom Tiergarten Schönbrunn, der Schönbrunn Group und dem KHM-Museumsverband getragen. Die Portierloge wird künftig ganzjährig betrieben.
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