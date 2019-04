„Schön wär’s, wenn ich der Chef wär“

Es war auch für Alexander Van der Bellen ein ungewöhnliches Terrain. Diskutiert der Bundespräsident doch meistens mit Meinungsbildnern, aber selten mit Volksschulkindern. Bei einem Besuch im Wiener Kindermuseum Zoom hörte sich das Staatsoberhaupt die Wünsche der ganz jungen Generation an: Wie soll die Welt aussehen, in der wir leben? Aber bevor die Debatte mit den Kleinsten losging, wollte Van der Bellen vom Publikum wissen, was denn ein Bundespräsident so macht?