Schnurrkunde für Katzenbesitzer

Beim Betreten der fremden Wohnung fällt Petra Otts Blick gleich auf die Katze. Ihr ganzer Körper zuckt, ihr Schwanz peitscht; die typischen Anzeichen des sogenannten „Rolling Skin Syndrom“ (dt. Hautrollen-Syndrom). Besorgt sehen die beiden Katzenbesitzer Petra Ott an: „Was sollen wir tun?“

Dieser Hausbesuch in der Donaustadt liegt ein paar Wochen zurück. Petra Ott hat einige Einheiten mit dem Tier verbracht, einige Änderungen im Haushalt vorgenommen – das Zittern ist vorbei.

Die 46-jährige Wienerin ist eine von sehr wenigen Katzencoaches in Österreich. Begonnen hat sie die Tätigkeit vor sechs Jahren, als sie – damals noch Immobilienmaklerin – beruflich umsatteln wollte und eine Ausbildung zum Tiercoach absolvierte. „Nach den zwölf Modulen wurden wir gefragt, um welches Tier wir uns kümmern wollten. Alle 24 anderen Kursteilnehmer haben beim Hund aufgezeigt. Und ich habe mir gedacht: Aber es muss doch endlich auch der Katze geholfen werden.“

Weil bei der Tiercoach-Ausbildung von den zwölf Modulen nur zwei die Katze behandelt hatten, brachte sich Petra Ott selbst viel bei: Sie las Dutzende Bücher, sah unzählige Videos, sammelte Erfahrungen. „Es ist ja schon interessant“, sagt sie im Gespräch mit dem KURIER. „Es gibt im ganzen Land zirka 1,5 Millionen Katzen. Sie sind also die beliebtesten Haustiere der Österreicher. Trotzdem gibt es so wenig Therapie- und Trainingsangebot für sie.“ Das möchte Ott ändern – und hat offenbar zur richtigen Zeit begonnen. Das Interesse würde stetig wachsen. 1500 Katzen in Österreich und Deutschland hat sie bereits betreut.