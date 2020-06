Schnitzelklopfer-Attacken: 88-Jähriger verhaftet

Schon am 30. April wurde eine Frau in der Prater Hauptallee angegriffen. Der vorläufig letzte Vorfall ereignete sich dann am Montag um 14 Uhr beim Konstantinwasser – die Tatorte lagen nah beieinander. Von diesem Gebiet abgewichen ist der Täter nur beim Kauf der Tatwaffe. Den Schnitzelklopfer, den die Polizei nach der Attacke am Samstag fand, erstand er rund fünf Kilometer weit entfernt in der Alserbachstraße am Alsergrund. Dort war er zunächst in eine DM-Filiale gegangen und hatte nach Schnitzelklopfern gefragt. Weil der Markt keine Haushaltsgeräte führt, wurde er an ein nahes Haushaltswarengeschäft verwiesen. „Wir konnten die Bilder aus der Überwachungskamera des DM-Marktes zur Fahndung verwenden“, erklärt Polizeisprecherin Adina Mircioane.

Die Polizei war danach in höchster Alarmbereitschaft und überwachte das Gebiet akribisch. Doch am Ende führte der Zufall Regie, und der mutmaßliche Dreifachangreifer wurde in einem Bus verhaftet. Heute, Mittwoch, sind erste Befragungen durch die Kriminalpolizei geplant – wenn die Ärzte grünes Licht für eine Einvernahme geben.