Schneller als die Rettung erlaubt: Geburt am Weg ins Krankenhaus

Als wenig spĂ€ter ein Fahrzeug der Johanniter am Einsatzort eintraf, saß Laura - geplagt vor Schmerzen - schon im Stiegenhaus. Nun musste es schnell gehen und das Team machte sich sofort auf den Weg ins Spital. Auf halber Strecke ins Krankenhaus zeigte sich aber, dass die Fahrt nicht mehr fortgesetzt werden konnte. Die beiden NotfallsanitĂ€ter Tarek Stefan und Georg Hausmaninger entscheiden die Fahrt zu unterbrechen und einen Notarzt anzufordern.

Keine Komplikationen

Mit UnterstĂŒtzung der SanitĂ€ter erblickte Luis noch vor Eintreffen des Notarztes um 8.14 Uhr am Flötzersteig in Ottakring das Licht der Welt. Bei der Geburt wog er 3750 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Mutter und Kind ging es nach der Geburt so gut, dass sie noch am selben Tag das Krankenhaus verlassen konnten.