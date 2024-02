"Schnelle Reaktionskräfte" der Polizei: 6.650 Festnahmen, 75.000 Anzeigen

Die „Schnellen Reaktionskräfte“ gliedern sich in Bereitschaftseinheiten und „Schnelle Interventionsgruppen“. Allein die „schnellen Interventionsgruppen“, die nach dem Modell der WEGA in allen anderen Bundesländern etabliert wurden, haben bisher rund 22.000 Einsätze absolviert.

Die „Schnellen Reaktionskräfte“ gliedern sich in Bereitschaftseinheiten und „Schnelle Interventionsgruppen“. Allein die „schnellen Interventionsgruppen“, die nach dem Modell der WEGA in allen anderen Bundesländern etabliert wurden, haben bisher rund 22.000 Einsätze absolviert.

Seit knapp zweieinhalb Jahren gibt es in Österreich bundesweit die sogenannten "Schnellen Reaktionskräfte". Seitdem wurden 6.650 Festnahmen und 235.000 Identitätsfeststellungen durchgeführt sowie 75.000 Anzeigen erstattet.

Seit knapp zweieinhalb Jahren gibt es in Österreich bundesweit die sogenannten "Schnellen Reaktionskräfte". Seitdem wurden 6.650 Festnahmen und 235.000 Identitätsfeststellungen durchgeführt sowie 75.000 Anzeigen erstattet.

„Die polizeiliche Arbeit wird permanent weiterentwickelt, um den aktuellen Anforderungen gewachsen zu sein und die Sicherheit der Bevölkerung zu stärken. Durch die schnellen Interventionsgruppen stehen Einsatzspezialisten auch in den Regionen zur Verfügung. Die Stärkung der Regionalität in der polizeilichen Arbeit steht auch bei den aktuellen Reformen des Kriminaldienstes und des Verfassungsschutzes in den Bundesländern im Fokus“, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Entstehung der Schnellen Reaktionskräfte