Winterwunderland im Zoo: Schönbrunner Pandas toben im Schnee

Die beiden Pandas im Wiener Tiergarten Schönbrunn genießen den Schnee. "Das jetzige Wetter erinnert an jenes in chinesischen Bergwäldern und ist daher perfekt für die Großen Pandas.

Mit etwas Glück können Besucherinnen und Besucher die beiden auf ihren jeweiligen Anlagen beim ausgelassenen Toben im Schnee beobachten", sagte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck am Montag.