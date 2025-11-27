"Pandastisch!"

Tierischer Nachwuchs: Wiener Panda-Dame hat Zwillinge bekommen

Panda-Dame Fu Feng hat Zwillinge bekommen. Der Tiergarten Schönbrunn berichtet online von dem Nachwuchs.
27.11.25, 13:50
2016 freute man sich im Tiergarten Schönbrunn über die Geburt der Panda-Zwillinge Fu Feng und Fu Ban. Wenige Jahre später übersiedelten die beiden nach China. 

Nun ist die Wiener Panda-Dame selbst Mama geworden, wird die freudige Nachricht auf Social Media vermeldet.

"Am 19. August erblickten zwei weibliche Jungtiere das Licht der Welt", teilte der Wiener Zoo mit. Die frischgebackene Mutter kümmere sich bereits fürsorglich um ihren Nachwuchs. Da es ihre erste Aufzucht sei, werde sie bei der Aufzucht der Zwillinge vom Pflegerteam der Wolong Shenshuping Panda Base der CCRCGP unterstützt.

