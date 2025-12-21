Sisis Hofjuwelier: „Schmuck ist nicht nur schön, er erzählt Geschichte“

Das Schloss Gödöllő ist die ehemalige Residenz des österreichischen Kaiserpaars Franz Joseph und Elisabeth (Sisi) in Gödöllő bei Budapest. der ungarische Staat übergab es dem Paar als Krönungsgeschenk . Über die Jahre wurde es zu einem bevorzugten Aufenthaltsort von Sisi. Das Schloss wurde ab 1735 im Auftrag von Anton Grassalkovich I. nach Entwurf von Andreas Mayerhoffer erbaut und dient heute als Museum, wobei die Sanierung des Gebäudes nach der Ausstellung fortgesetzt werden soll.

Juwelier Köchert

A. E. Köchert ist ein 1814 gegründeter Wiener Traditionsjuwelier, der als ehemaliger kaiserlich-königlicher Hofjuwelier internationale Berühmtheit erlangte. Heute wird er in der sechsten Generation geführt.

Fund in Kanada

Erst diesen Herbst sorgten in einem Schließfach in Kanada aufbewahrte Juwelen der Habsburger für Aufsehen, unter ihnen der Florentiner Diamant. Bis 1918 befanden sie sich in der Österreichischen Schatzkammer. Es soll geklärt werden, ob Österreich Anspruch auf die Objekte hat. Kulturminister und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hat dafür die„Florentiner-Kommission“ eingerichtet, mit Ergebnissen sei erst im Herbst 2026 zu rechnen.