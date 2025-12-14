Kitsch, Kult und Kaiserin: Die anhaltende Faszination der Sissi-Filme

Die „Sissi“-Filme beeinflussten nicht nur die Karrieren der Darsteller. Sie haben auch das Image Österreichs als touristische Destination geprägt. Und das wirkt bis heute nach.

„Sissi ist ein wichtiger Teil der touristischen Marke“, bestätigt Wifo-Ökonom Oliver Fritz im Gespräch mit dem KURIER. Für den Großteil der Besucher seien die ehemalige Kaiserin und ihre Geschichte vermutlich nicht der Hauptgrund, Österreich zu besuchen. Trotzdem sei sie „ein Puzzle-Teil im gesamten Angebot“. „Sissi steht im Tourismusland Österreich für die imperiale Vergangenheit. Das zieht viele Gäste an“, sagt Fritz. Dieser Effekt betreffe vor allem die Bundeshauptstadt mit ihren historischen Gebäuden und Denkmälern.

Millionen Besucher

Das zeigen auch die Zahlen der Schönbrunn Group, die im Auftrag der Republik etwa das Schloss Schönbrunn und das „Sisi Museum“ in der Wiener Hofburg verwaltet. Das Schloss Schönbrunn verzeichnete 2024 insgesamt fast 3,6 Millionen Eintritte. Das Museum, das Elisabeth in der Hofburg gewidmet wurde, besuchten circa 872.000 Gäste.

Vor allem der Anteil internationaler Besucher, etwa aus Fernmärkten wie den USA oder Asien, sei 2024 gestiegen. „Dieser Trend bestätigt die internationale Anziehungskraft der Kulturgüter und ihre wachsende Bedeutung als kulturhistorisches Ziel für Gäste aus aller Welt“, heißt es von der Schönbrunn Group. Und davon profitieren nicht nur die Tourismusbetriebe. Auch den heimischen Gastronomen und den Händlern spülen die vielen internationalen Besucher Geld in die Kassen. Marlene Liebhart