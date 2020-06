Schlange in Kindergarten gefunden

Am Dienstag gegen 10.40 Uhr entdeckte eine Bedienstete des Betriebskindergartens des Wilhelminenspitals in Wien-Ottakring nahe des Kinderspielplatzes eine Schlange. Die Frau brachte zuerst die Kinder in Sicherheit und verständigte dann den Polizeinotruf.

Schnell konnte geklärt werden dass es sich bei dem Reptil um eine ungiftige Äskulapnatter handelte. Die Beamten fingen die Schlange mit einem Schlangenhaken ein und ließne das Tier in einem Waldstück am Wilhelminenberg wieder frei.

Erst kürzlich wurde in Niederösterreich, in einem Supermarkt in Maria Enzersdorf eine Äskulapnatter gefunden und von der Feuerwehr eingefangen. Im steirischen Kleinstübing hatte eine SOS-Kinderdorfmutter unter einem Baum einen Königspython entdeckt.