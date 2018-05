Schlampige Tatort-Arbeit erschwert Mordprozess

Die Angeklagte, sie war früher Krankenpflegerin und Teamleiterin bei der Volkshilfe, will sich an die Tat kaum erinnern können. Man habe gemeinsam viel Alkohol konsumiert, sei dann in die Schlafsäcke gekrochen. Als sie mitten in der Nacht wach wurde, sei ihr Lebensgefährte auf ihr gelegen und „das Blut ist nur so rausgeronnen. Ich habe ihn in meine Arme genommen und meine Hand auf die Wunde gedrückt.“ Die letzten Worte des 29-Jährigen seien „der Fritz“ gewesen. Es ist der Vorname des Ex-Freundes von Claudia M. Dass die Angeklagte und „der Fritz“ einander jetzt gegenseitig belasten, ist für die Geschworenen im Wiener Landesgericht auch nicht besonders hilfreich.

Das Urteil ist für Dienstag geplant.

ricardo peyerl