Schläge unter minderjährigen Mädchen: Polizei ermittelt

Wegen eines Postings in einem Sozialen Netzwerk dürfte es am Sonntagnachmittag zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Gruppen junger Mädchen, welche sich nur über das Internet kannten. Zur Klärung der Situation trafen sich die Mädchen im Alter von zwölf bis 16 Jahren am Max-Winter-Platz in der Leopoldstadt.

Im Laufe dieses Treffens wurde eine 13-Jährige durch einen Faustschlag im Gesicht verletzt. Davor wurde sie von der gleichen Tatverdächtigen mit dem Umbringen bedroht, sofern sie die Polizei rufen würde. Außerdem forderte die 13-Jährige und eine Zwölfjährige die anderen Mädchen zur Herausgabe ihrer Mobiltelefone auf und drohten ihnen mit weiteren Schlägen sofern sie dieser Aufforderung nicht nachkommen.

Vier Mädchen händigten ihre Mobiltelefone aus. Die Tatverdächtigen flüchteten in weiterer Folge. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen zum Verdacht des Raubes, der Körperverletzung und der schweren Nötigung.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht-Newsletter