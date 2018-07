„Schläge für’s Kind gehen Sie nichts an“

Zu einer solchen Reaktion kam es auch bei einer angedrohten Abschiebung. Am späten Nachmittag läutete bei Mickel-Schnizer das Telefon, am Apparat war ein Mädchen mit ängstlicher Stimme. „Sie müssen mich holen. Der Papa schickt mich nach Pakistan“, flüsterte die 15-Jährige ins Telefon. Die Jugendliche hatte die Schule geschwänzt, der Vater sie dabei erwischt und soll deshalb auch handgreiflich geworden sein. Die Sozialarbeiterin fragte schnell nach dem Namen und der Adresse. Der Vater bemerkte das Telefonat und nahm den Hörer selbst in die Hand. „Wir haben Gesprächsbedarf, bitte kommen Sie mit ihrer Tochter vorbei“, sagt die Sozialarbeiterin. „Nein, mach ich nicht“, schreit der Mann hinein und legt auf.

Weil der Fall als „dringlich“ eingestuft wurde, marschierte die MA 11 samt Polizei bei der Familie auf. Bei der Wohnung angekommen, hörte man den Familienvater bereits herumschreien. Auch gegenüber den Sozialarbeitern und Beamten legte der Mann ein aggressives Verhalten an den Tag. Die Tochter kam schlussendlich in ein Krisenzentrum, mittlerweile hätten sich die Wogen wieder geglättet.

Es sind Geschichten, mit denen die Mitarbeiter tagtäglich konfrontiert sind. Vergangenes Jahr ging 14.621 Mal beim Wiener Jugendamt eine solche Gefährdungsmeldung ein, jeden Tag waren es durchschnittlich 40. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um mehr als sechs Prozent. Und erreicht somit den höchsten Wert seit Jahren.

Eine echte Erklärung gibt es hierfür seitens der MA 11 nicht. „Dies kann viele Ursachen haben. Aber unsere Hoffnung ist, dass die Leute auf Grund der Thematik sensibler werden“, sagt Sprecherin Herta Staffa.