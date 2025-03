Eine junge Familie aus Wien-Währing hat sich an die Volksanwaltschaft gewendet, die aufgrund alter, desolater Fenster mit Schimmel, Zugluft und hohen Heizkosten in ihrer Gemeindewohnung zu kämpfen hat. Doch Wiener Wohnen weigert sich nach Angaben der Familie, die Fenster zu tauschen - mit der Begründung, dass die Bewohner falsch lüften.

In der ORF Sendung „Bürgeranwalt“ bezieht Volksanwältin Gaby Schwarz klare Position: „Erstens wurde die Wohnung nicht in einem brauchbaren Zustand übergeben. Zweitens sind die nicht schließenden Fenster ursächlich für das Raumklima. Drittens ist der Schimmel gesundheitsgefährdend für Eltern und Kind. In diesen Fällen trifft den Vermieter die Erhaltungspflicht."