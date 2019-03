Schilfhütte brannte aus: Sperre der Autobahn

Gegen Mitternacht ging bei der Wiener Berufsfeuerwehr ein Notruf ein: eine mit Schilf gedeckte Hütte in Floridsdorf nach der Jedlesseer Brücke stand in Vollbrand. Von den Feuerwehrleuten mussten unter Atemschutz insgesamt fünf Löschleitungen gleichzeitig eingesetzt werden. Um den hohen Bedarf an Löschwasser zu decken, wurde Wasser aus der Neuen Donau angesaugt,

auch ein Großtanklöschfahrzeug war vor Ort.