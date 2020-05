Toter bei Schießerei: Fahndung nach Schützen

Nach der Schießerei in einer Straßenbahn der Linie 49 in Rudolfsheim-Fünfhaus am Sonntagabend gestalten sich die Ermittlungen schwierig: Einer der Angeschossenen ist im Spital verstorben, der zweite schwebt in Lebensgefahr und die unbeteiligte und durch eine Kugel verletzte Passantin hat nichts Verwertbares wahrgenommen.

Zumindest von den beiden Tatverdächtigen existieren Fotos, die von einer Überwachungskamera an der Decke der Straßenbahn aufgenommen wurden. (Hinweise an: 01/31310-33800).

Ein Brüderpaar, 25 und 28 Jahre alt (die späteren Opfer), war am Urban-Loritz-Platz gemeinsam mit dem Schützen und dessen Komplizen in den letzten Waggon des Zugs eingestiegen. Sie stritten dort laut. „Die Auseinandersetzung wurde immer heftiger und aggressiver“, sagt Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Passagiere suchten im Zug das Weite und setzten sich weiter nach vorne. Da sich die Männer höchstwahrscheinlich auf Albanisch – das ist die Muttersprache der Brüder – unterhalten haben, konnten die Zeugen nichts verstehen und in ihrer Polizei-Einvernahme keine Hinweise auf den Inhalt des Streits liefern.

Um 20.25 Uhr hielt die Straßenbahn an der Kreuzung der Hütteldorfer Straße mit der Johnstraße: Just als die Brüder den Waggon verlassen wollten und die 19-Jährige einsteigen wollte, zog ein Verdächtiger eine Pistole und drückte fünf Mal ab.