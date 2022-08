Schießen ohne Fehler: Polizei-Einsatztraining auf einem neuen Level

Zumindest was die Zielgenauigkeit anbelangt, sollten Polizisten in Zukunft keine Ausrede mehr haben. In Süßenbrunn in der Donaustadt ist am Mittwoch das neue Polizei-Einsatztrainingszentrum für Beamte aus Wien und Niederösterreich nachträglich feierlich eröffnet worden. Die 34 Millionen Euro teure Ausbildungsstätte – nach Angaben des Innenministeriums Europas modernstes Polizei-Trainingszentrum – ist bereits seit einigen Monaten in Betrieb.