Schauspieler suchte sexuellen Kontakt zu Chorbuben

Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Freitagnachmittag mit. Der Prozess findet am 12. Juli statt. Der bisher unbescholtene Mann soll als Statist in einem großen Wiener Bühnenhaus Kontakt zu mehreren Buben eines Kinderchors gesucht haben, um sexuelle Kontakte anzubahnen.

Während zwei Buben auf die Kontaktversuche nicht reagierten, wirft die Anklage dem Mann vor, einen 13-Jährigen über Instagram sexuell belästigt zu haben. Er wollte den Buben demnach dazu überreden, per Videotelefonie vor laufender Kamera sexuelle Handlungen vorzunehmen, die der Mann angeblich aufzeichnen wollte.