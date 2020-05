Schauspieler sucht seine "entführte Katze"

So hat sich Schauspieler Friedrich Schwardtmann die Tage vor seinem 60. Geburtstag nicht vorgestellt: Seit Tagen grast er die Gegend rund um den Sachsenplatz (20. Bezirk) ab. Er befindet sich auf der Suche nach seiner Britisch-Kurzhaar-Katze Sina.

Der gebürtige Kölner ist durch seine Auftritte am Theater an der Josefstadt und im Fernsehen bekannt. Zuletzt spielte er den Reporter Michael Granier in der Serie " Polly Adler". Jetzt befragt Schwardtmann nach den Proben zu Nestroys "Der Zerrissene" Nachbarn und hängt Flugzettel auf.

Das Skurrile: Die an Bäumen angebrachten Zettel verschwinden nach kurzer Zeit wieder. "Wir vermuten, dass jemand unsere Sina entführt hat", sagt der Schauspieler. Er glaubt, dass dieser jemand auch die Zettel verschwinden lasse, um nicht auf sich aufmerksam zu machen.

Das letzte Mal hat ein Nachbar das Tier im Stiegenhaus des Wohnhauses am Sachsenplatz 8 gesehen. Das war am 17. August. Seitdem fehlt von der grau-schwarzen Katze jede Spur. Auch einen befreundeten Energetiker habe Schwardtmann bereits hinzugezogen. "Der bestätigt, dass Sina entwendet worden ist", erzählt der Schauspieler. "Er sagt aber auch, dass die Katze noch am Leben ist."