Sanitäter steigen auf die Barrikaden

Foto: KURIER/Jürgen Zahrl

Die Probleme, die Wien derzeit in Sachen Krankentransporte zu bewältigen hat, sind in Niederösterreich kein Thema. „Bei uns gibt es Gemeinde-Rettungsverträge, die alles regeln. Die Arbeitsplätze sind sicher“, sagt Landesrettungskommandant Werner Kraut von nö. Roten Kreuz.

Allerdings steht das neu eingeführte Notfall-System in Niederösterreich in der Kritik. Seit 1. Juli fahren Notärzte nicht mehr im Notarztwagen, sondern im separaten Einsatz-Pkw (NEF) zum Notfall-Ort. Der Patienten wird dann nach notärztlicher Versorgung in einem beigestellten Rettungsauto – mit oder ohne Mediziner – ins Spital gebracht. Es fehle ein zweiter Notfallsanitäter und die gewählten Fahrzeuge seien als NEF zu klein, heißt es. Das zuständige Rote Kreuz will in Zukunft mehr Notfallsanitäter auch im Rettungswagen einsetzen und überlegt, in Zukunft auf andere Fahrzeuge umsteigen, kontern die Verantwortlichen.

Das niederösterreichische Notarzt-System ist – mit kleinen Unterschieden – in Tirol seit Jahren Praxis. In den peripheren Regionen übernehmen niedergelassene Ärzte Notarztdienste. Werden sie alarmiert, rücken sie mit ihren eigenen Autos zum Einsatzort aus. Gleichzeitig wird von der Leitstelle ein Krankenwagen losgeschickt. Außerdem gibt es zusätzlich 13 Notarzt-Stützpunkte. Hier hält das Rote Kreuz Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) samt Sanitätern bereit. Die Ärzte werden unter anderem von Krankenhäusern gestellt. Zum Krankentransport wird auch bei diesem System ein Rettungswagen nachgeschickt. So sind bei jedem Einsatz mindestens vier Helfer vor Ort.

Auch in Tirol gab es früher Notarztwägen, die auch den Krankentransport übernommen haben. „Die Umstellung war ein Lernprozess. Es gab am Anfang auch Kritik. Aber das System hat sich bewährt“, erzählt Christian Kozubowsky vom Rettungsdienst Tirol.

In der Steiermark ist das System zweigeteilt: Das Rote Kreuz fährt Krankentransporte je zur Hälfte mit Rettungswagen und mit anderen Transportmitteln. Notarzt-Einsätze laufen in der Steiermark mit speziellen Notarztwagen ab; das Land betreibt sie und zahlt die Notärzte, das Rote Kreuz stellt Fahrzeuge und Sanitäter. Der Personalstand an angestellten Sanitätern ist seit längerer Zeit stabil und liegt bei rund 500. Daran soll sich nichts ändern, versichert ein Sprecher des Roten Kreuzes.

Keine Einsparungen

Einsparungen sind auch in Kärnten kein Thema, im Gegenteil: Hier macht man sich Sorgen, ob künftig noch genügend Notärzte zur Verfügung stehen werden, die auf Werksvertragsbasis für die Organisation tätig sind. „Die neue Generation von Notärzten will mehr Freizeit haben. Falls es zu einem Engpass kommt, müssen die Krankenanstalten die Notarzt-Dienste übernehmen“, sagt Kärntens Rotkreuz-Präsident Peter Ambrozy.

In Salzburg sind Probleme wie in Wien „kein Thema“, versichert Rotkreuz-Sprecher Matthias Leinich. Bei den Krankentransporten sei kürzlich der Vertrag mit der Salzburger Gebietskrankenkasse verlängert worden; Einsparungen beim Personal seien daher nicht notwendig. Auch bei der Versorgung durch Notärzte, vor allem im Flachgau, sehe man entgegen der Forderungen der Salzburger SPÖ keinen Handlungsbedarf.