Am Sonntag kam es in Wien-Favoriten zu einem Einsatz von Rettungskräften. Eine Frau dürfe Kreislaufprobleme gehabt haben. Die Sanitäter versorgten die Patientin in ihrer Wohnung, in der auch ihr Lebensgefährte anwesend war. Der Mann dürfte betrunken gewesen sein. Nachdem es der Frau besser ging, soll der 52-jährige Österreicher die Sanitäter mit einer Waffe bedroht haben. Einer der Einsatzkräfte erstattet deshalb eine Anzeige.

Tags darauf rückte dann das Einsatzkommando Cobra aus, um den Mann festzunehmen. Die Waffe entpuppte sich als täuschend echt aussehende Gasdruckpistole. Der Polizei dürfte der Mann schon bekannt sein, gegen ihn liegen auch Strafen von mehreren Tausend Euro vor.

