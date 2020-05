Salafisten drohen vor Treffen mit "Vernichtung"

Möge Allah sie rechtleiten oder vernichten. Amen.“, schreibt ein Teilnehmer auf Facebook (und bekommt dafür zahlreiche „Likes“). Gemeint sind damit jene Journalisten, die über das Treffen von radikalislamischen Salafisten in Wien berichten. Wie berichtet, werden am Samstag fünf „Hassprediger“ bei einer vermeintlichen Benefiz-Veranstaltung für Syrien teilnehmen. Nach Meinung der Verfassungsschützer soll es aber auch darum gehen, Geld für Nachtsichtgeräte oder Schutzwesten für islamistische Kämpfer zu sammel.

Die Beteiligten ziehen bereits seit Wochen durch Mitteleuropa. In Dortmund, Essen und Winterthur ( Schweiz) sind sie kürzlich schon aufgetreten. In allen Fällen wurde erst kurz vor der Veranstaltung ein Ort bekannt gegeben. Grund dafür ist, dass den Predigern in Österreich und Deutschland schon mehrfach Auftritte verwehrt wurden. Journalisten gelten dabei als Feindbilder und haben keinen Zutritt zu den angeblich so harmlosen Veranstaltungen.

Die Behörden gehen davon aus, dass der Treffpunkt recht kurzfristig publik wird. Laut einem Youtube-Video wird der Treffpunkt kurzfristig bekannt gegeben. Das Landesamt für Verfassungsschutz werde eine solche Veranstaltung jedenfalls beobachten und "bei eventuellen Gesetzesübertretungen tätig werden", hieß es.