Saisonstart im Wiener Prater mit Erinnerungen an 1873

Weniger Strizzi, mehr Sisi: Der Wiener Wurstelprater startet in die neue Saison und setzt zum 150. Jubiläum der Weltausstellung 1873 auf Tradition und Geschichte. Das Jahresmotto 2023 steht ganz klar im Mittelpunkt sämtlicher Prateraktionen in diesem Jahr. So war bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in der Leopoldstadt anlässlich der Saisoneröffnung selbstverständlich das wohl bekannteste Zitat "Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut" von Kaiser Franz Joseph zu hören.