"Rücktritt jetzt": Demo gegen Strache um 13 Uhr in Wien

Vor der Messe Graz taten Samstagfrüh Demonstranten ihre Meinung zu den aktuellen Entwicklungen rund um das Strache-Video und fordeten lautstark den Rücktritt des FPÖ-Vizekanzlers. Der Ort der Spontankundgebung war kein Zufall - immerhin findet in der Messehalle heute der Landesparteitag der steirischen FPÖ statt. Laut Polizei fanden sich rund 50 Menschen ein, es gab keine Vorfälle. Die Aktivisten der SJ und Grünen Jugend sind nicht die einzigen, die heute demonstrieren.

Um 13 Uhr werden zahlreiche Organisationen am Wiener Ballhausplatz bei der Demo " Spontankundgebung: Rücktritt JETZT" Konsequenzen fordern. 3600 Menschen haben auf Facebook zugesagt, laut Polizei sind 1500 Teilnehmer der Veranstaltung angemeldet. Auch die Veranstalter der Donnerstagdemos versuchen mit "IbizaDo! - Weg mit HC!" die Menschen zu mobilisieren.

Mehrere Dutzend Polizisten errichteten bereits am Vormittag Absperrungen auf dem kurzen Weg vom Kanzleramt zum Büro von Strache. Schaulustige, darunter etwa Schülergruppen samt Lehrern, fanden sich vor dem Büro des Vizekanzlers ein. Dort soll Strache zu Mittag eine Erklärung abgeben. Auch Journalisten aus dem Ausland verfolgten das Geschehen.

Gegen 12 Uhr trafen die ersten Aktivisten und Demonstranten am Ballhausplatz ein. Ein Mann erschien etwa mit einer Maske von Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und einem Mistkübel, in dem sich ein Hakenkreuz befand. Das Staatsoberhaupt solle „das Ganze“ in den Müll befördern, meinte er. Die Polizei nahm ihm nach kurzer Zeit die Maske unter Hinweis auf das Vermummungsverbot ab, der Mann protestierte heftig.