Royale Geburtstagsfeier in Wien: Eine Krone für Baby Archie

Etwa 100 Mitglieder haben sich am Donnerstag im Café Ministerium am Stubenring getroffen.

Der Charme der Königsfamilie

Auch wenn viele davon keine britischen Wurzeln haben, fühlen sie sich doch aus verschiedenen Gründen mit der Insel verbunden: Die einen pflegen Geschäftsbeziehungen dorthin, die anderen haben dort eigene Ferienwohnungen.

So wie das Geschwisterpaar Buchta. "Unsere Familie hat eine Wohnung in New Forest in Südengland. Wir haben den Großteil unserer Jugend dort verbracht", erzählen Victoria (22) und Benjamin (25).