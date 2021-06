Roter Streit um Radprojekt auf der Roßauer Lände

Im Büro der zuständigen Stadträtin Maria Vassilakou (Grüne) begrüßt man es sehr, dass sich Bezirke für Radprojekte engagieren und verweist auf die stark wachsenden Zahlen. So waren im März 2017 am Opernring fast doppelt so viele Radfahrer unterwegs, wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Konkret wurden pro Werktag 4635 Radfahrer gezählt. Für die gelte es, die notwendige Infrastruktur zu schaffen.