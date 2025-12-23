Rote Masche als Touristenmagnet: Auch T-Shirts werden verkauft

Social Media ist mächtig. Und diese Macht zeigt sich derzeit auch auf den Straßen Wiens. Beziehungsweise auf einer konkreten Straße, der Kärntner Straße, vor einem konkreten Geschäft, dem Bekleidungsgeschäft „Popp & Kretschmer“. Auf dessen Fassade prangt während der Weihnachtszeit nämlich eine riesige rote Masche. Und das nicht erst seit heuer. Schon seit 2009 – mit Unterbrechungen – hängt die Installation dort. Erst heuer aber hat die Masche ihre volle Wirkung entfacht und Massen an Touristen angelockt. Dank Social Media.

Rotes Licht

Auf den verschiedenen Plattformen sind Tausende Fotos zu sehen, auf denen Menschen vor der Masche posieren. Was nicht zu sehen ist: Das Verkehrschaos, das dadurch verursacht wird. Wie der KURIER bereits berichtete, platzieren sich die fotolustigen Besucherinnen und Besucher auf dem Zebrastreifen vor der Masche. Dass nicht nur die Masche, sondern auch das Ampellicht rot leuchtet, stört sie dabei nicht im Geringsten. Den Verkehrsfluss allerdings schon.

Von der Polizei heißt es, dass im Rahmen des Streifendienstes regelmäßig Beamte vor Ort sind. „An Samstagen werden diese zudem durch Kollegen der Landesverkehrsabteilung Wien mit verkehrslenkenden Maßnahmen unterstützt“. Primär gehe es dabei um Aufklärung und präventive Maßnahmen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. „Verhält sich ein Fußgänger jedoch rechtswidrig und betritt bei Rotlicht den Zebrastreifen bzw. die Fahrbahn, werden entsprechend Organmandate in der Höhe von 30 Euro eingehoben“, berichtet die Polizei. Zudem werden inzwischen auch schon Absperrmaßnahmen getroffen.

Darüber hinausgehende umfassendere Pläne, wie es mit der dortigen Gefahrenstelle weitergehen soll – da anzunehmen ist, dass sich der Hype um die Masche auch in den kommenden Jahren fortsetzt – gibt es vorerst nicht. Gespräche mit der Stadt für ein mögliches neues Verkehrskonzept würden derzeit nicht laufen, heißt es von der Wiener Polizei.