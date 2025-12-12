Rainer Trefelik und der XXL-Bahö um die rote Masche in der Wiener City

Rainer Trefelik mag keine E-Scooter in der Wiener Innenstadt, weil „versperrte Gehsteige, Lieferwege und Geschäftszugänge die Kunden und die Unternehmer verärgern“. Rainer Trefelik mag auch keine Demonstrationen, weil die Versammlungsfreiheit „das Grundrecht der Erwerbsfreiheit einschränkt“. Sonstige Events in der City mag er – man ahnt es – schon gar nicht. Und die Verkehrsberuhigung in der City, die er für „kein durchdachtes Konzept“ hält, ist ihm regelrecht ein Graus.

Kurz gefasst: Trefelik mag generell keinen Bahö. Vor allem nicht in der Innenstadt.

Relevant ist das deshalb, weil der Unternehmer als Spartenobmann für den Handel in der Wirtschaftskammer Österreich seine Meinung gerne und laut kundtut. (So laut, dass man ihn dem Vernehmen nach einst aus der Wiener Wirtschaftskammer, die der Verkehrsberuhigung positiv gegenübersteht, mit Freuden in Richtung Bund weglobte.)

Mit großer Spannung erwarten Freunde der Wiener Lokalpolitik daher seit Tagen die erregten Reaktionen Trefeliks auf jene rote XXL-Masche, die in der Wiener Innenstadt derzeit für jede Menge Bahö sorgt.