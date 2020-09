Billig

Was die Koalition ebenfalls reizvoll machen würde: Die Neos sind der kleinste der drei möglichen Koalitionspartner. Grüne und ÖVP wollen zwar mit Ludwig koalieren, beide gehen aber wohl gestärkt aus der Wahl – und würden mit größerem Selbstvertrauen verhandeln.

Rein rechnerisch könnten der ÖVP in einer Koalition bis zu drei Posten zustehen, den Grünen auf jeden Fall zwei. Die Neos könnte Ludwig mit einem Stadtrat (in Personalunion mit einem geschenkten Vizebürgermeister-Posten) zufriedenstellen.

Wiederkehr würde, da ist man sich in roten Parteikreisen sicher, an der Seite Ludwigs „nicht all zu viele Probleme bereiten“. Auch thematisch oder gar ideologisch müsste sich die SPÖ in der Koalition nicht groß verbiegen.

Die Neos haben sich zuletzt immer stärker im linken Spektrum positioniert. In der Verkehrspolitik teilen sie grüne Positionen, die SPÖ müsste sich hier also nicht groß umgewöhnen.

In anderen Bereichen (aktuell etwa in der Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen) ist man überhaupt einer Meinung. Bei anderen Themen – etwa der Transparenz – würde man sich wohl einig.

Wie realistisch ist ein Wechsel von Grün zu Pink wirklich? Es gilt ein alter Satz, den man in den vergangenen Monaten in der Wiener SPÖ immer wieder hörte, wenn man Funktionäre auf eine Zusammenarbeit mit der ÖVP ansprach: „Lieber mit dem Koalitionspartner über den Verkehr streiten als über die Integrationspolitik.“ Das spricht zwar durchaus für eine Fortsetzung von Rot-Grün, aber auch nicht gegen Rot-Pink.