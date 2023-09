Rodauner Theater Sommer: Neue Sicht auf Hofmannsthals Rosenkavalier

Hugo von Hofmannsthal hat bis zu seinem Tod in Wien-Rodaun gelebt. Wenige Schritte von seinem Wohnort entfernt, kommt jetzt der Rosenkavalier erstmals vor der Kulisse der Bergkirche auf die Bühne - aber nicht als Oper, sondern als Theaterstück im Rahmen des heurigen "Rodauner Theater Sommer", jeden Abend bis einschließlich Sonntag, 10.9., um 19.30 Uhr.

Während die Oper mit der Musik von Richard Strauss und dem Libretto von Hugo von Hofmannsthal zur Zeit Maria Theresias spielt, wird in der Neuinterpretation des "Rodauner Theater Sommer" ein aktueller Kontext hergestellt: Die Bühne wird zum Studio, in dem ein Rosenkavalier-Film produziert wird. "Man kann den Rosenkavalier 2023 nicht unkommentiert auf die Bühne bringen. In Anbetracht der Missbrauchsdebatten in der Film- und Theaterbranche haben wir das Stück bewusst in den aktuellen Kontext eines Aufnahmestudios gesetzt: Raffiniert neu montiert und aktualisiert, aber dennoch dem alten Text verpflichtet", wird Intendant Marcus Marschalek, der zusammen mit Bettina Schimak die Regiearbeit übernommen hat, in einer Aussendung zitiert.