Kostenloses Roboterfestival am Karlsplatz ab Samstag

Die prestigeträchtige „International Conference on Robotics and Automation“ wird kommende Woche erstmals in Wien stattfinden. Dabei werden sich 7.000 Spitzenforscher und Industrievertreter über modernste Robotertechnologie in der VIECON (vormals Messe) austauschen. Von diesem Kongress sollen aber auch insbesondere die Wienerinnen und Wiener profitieren. Der Wien Tourismus setzt derzeit nämlich einen Fokus auf sogenannte „Legacy-Projekte“. Sprich: Es soll der gesellschaftliche Wert von Meetings erhöht werden. Gemeinsam mit Professor Markus Vincze von der Technischen Universität Wien wird im Vorfeld des Robotik-Kongresses nun das bislang größte „Legacy-Projekt“ umgesetzt. Samstag und Sonntag (30. und 31. Mai 2026) wird das frei zugängliche „Festival der Roboter“ am Karlsplatz am über die Bühne gehen.

Mitmach-Stationen „Damit öffnen wir die Konferenz für die Stadt und machen die Zukunft für ein breites Publikum erlebbar“, sagt Vincze. Gelingen soll das mit einer interaktiven Ausstellung mit zahlreichen Mitmachstationen. Dabei kann man entdecken, welche Anwendungen es für Industrie und Arbeitswelt gibt, zudem werden neueste Technologien österreichischer Unternehmen gezeigt sowie humanoide Robotik sowie intelligente Maschinen. Geboten wird auch umfassendes Kinderprogramm mit Abenteuerstationen, Kreativangeboten und der Möglichkeit, selbst einen Roboter für ein Sumo-Turnier zu programmieren. Die organisatorische Konzeption lief über die UIV Urban Innovation Vienna, die Klima- und Innovationsagentur der Stadt Wien und ein Unternehmen der Wien Holding.