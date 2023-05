Ringsperre wegen Maiaufmarsch in Wien

Heute, am Montag, den 1. Mai feiert die Sozialdemokratie den "Tag der Arbeit". Dann heißt es wieder: "Hoch der 1. Mai!" Ganz Wien steht an diesem Tag im Zeichen der Arbeiterbewegung. Für die Sozialdemokraten ist es der Feiertag des Jahres – eine Vielzahl an Events rund um den 1. Mai wird im ganzen Stadtgebiet abgehalten.

Aufmärsche mit Schlusskundgebung

So veranstalten die Wiener SPÖ und die Bundes-SPÖ am Montag traditionell Aufmärsche zum "Tag der Arbeit" mit der Schlusskundgebung am Rathausplatz. 2023 findet der Aufmarsch wieder ohne Corona-Beschränkungen statt. Aus allen 23 Bezirken werden Abordnungen der jeweiligen Bezirksorganisationen erwartet. Es folgen Reden von Gewerkschafts- und Parteigrößen der österreichischen Sozialdemokratie.

Im Zuge der Veranstaltung kommt es zu Verkehrseinschränkungen: Die Ringstraße wird ab 8 Uhr zwischenJulius-Raab-Platz und Universität gesperrt. Zwischen 10 und 13 Uhr bleibt der Ring zwischen Stadiongasse und Universität gesperrt. Der Verkehr wird dann über die Zweier-Linien umgeleitet.