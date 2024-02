Ringsperre wegen Demo: Stau und Verzögerung am Valentinstag

Wer am Valentinstag zum romantischen Dinner in der Innenstadt will, sollte das Auto unbedingt zu Hause lassen. Denn wegen der angekündigten Demo "Antifaschistischer Rundgang" müssen Verkehrsteilnehmende laut ÖAMTC mit Sperren, Anhaltungen und Staus rechnen. Die Demo beginnt um 19 Uhr bei der Universität und führt die Teilnehmenden gegen die Ringfahrtrichtung zur Stadiongasse und weiter über Josefstädter Straße, Lerchengasse und Lerchenfelder Straße zur Neudeggergasse.