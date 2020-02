Riesige Wärmflasche steht vor dem Stephansdom

Bereits seit 2013 wird das Fastentuch zu St. Stephan künstlerisch gestaltet - und auch dafür zeichnet dieses Jahr Wurm verantwortlich. Er versah den barocken Hochaltar mit einem 80 Quadratmeter großen, in violett gehaltenen Strickpullover. Damit soll laut Aussendung der Erzdiözese Wien an die "Priorität wärmender Nächstenliebe" in der Zeit vor Ostern erinnert werden.