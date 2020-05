Richter in Angst: "Wirst keine Weihnachten haben"

Die Angriffe würden nicht auf einzelne Personen, sondern auf das System insgesamt abzielen. Darüber waren sich die Richter, die diese Woche in Kitzbühel über Justiz-Themen diskutierten, einig. Abhilfe soll ein Justizschutz-Gesetz schaffen, das als Entwurf bereits vorliegt. Justizminister Wolfgang Brandstetter will, dass es nicht nur für Richter, sondern „allgemein für den öffentlichen Dienst“ gilt. Mit dem Gesetz soll es zur staatlichen Aufgabe werden, etwa gegen Verleumdungen von Richtern oder Staatsanwälten im Internet vorzugehen. Verhandlungen dazu würden laufen, betont Brandstetter.

Aber ist die Löschung von Postings und Kommentaren nicht Zensur? Im Justizministerium verneint man das. Unsachliche Anfeindungen einer Person würden auf das System zurückfallen, da sie das Vertrauen in die Justiz schwächen. „Das wäre zulässig, um die Funktionsfähigkeit der Gerichtsbarkeit zu wahren“, erklärt Michael Reiter aus dem Justizministerium.