Rex muss zum Gehorsamkeitskurs

Thomas Schäfer-Elmayers Hund Rex hat einen prominenten Fürsprecher: "Im Fall des Falles würden wir ihn aufnehmen", sagte der niederösterreichische Landeschef Erwin Pröll (selbst Hundebesitzer) am Rande eines Termins zum Thema Tierheime. Er habe Elmayer samt Hund vor wenigen Tagen in Wien auf der Straße getroffen. " Rex" sei "ein ganz lieber Kerl und sicher nicht so gestört, wie er in den Medien dargestellt wird."

Die Wiener MA 60 und die Polizei sehen das nach einer amtstierärztlichen Untersuchung offenbar anders. Ab sofort muss Rex immer an der Leine geführt werden und einen Beißkorb tragen – andere Hunde in Wien müssen entweder das eine oder das andere. "Dazu muss Thomas Schäfer-Elmayer mit seinem Vierbeiner zu einem Gehorsamkeitskurs", erklärt Adina Mircioane von der Wiener Polizei. Das ist nicht der erwartete Hundeführschein, aber eine ähnliche Prüfung.