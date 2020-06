Rettungsschwimmer orten mangelnde Zivilcourage

Montag, um 16 Uhr, schlug ein Radfahrer bei dem Donauinsel-Stützpunkt des Samariterbundes Alarm: Ein Mann treibt regungslos im Wasser. Vier Sanitäter rasten zur Brigittenauer Bucht, die Feuerwehrtaucher ebenfalls. Der bewusstlose 17-Jährige wurde rasch lokalisiert und geborgen. Auch der Rettungshubschrauber Christophorus 9 war in wenigen Minuten vor Ort. Er flog den 17-Jährigen ins SMZ-Ost. In der Nacht zum Dienstag erlag das Badeopfer seinen Verletzungen. Der junge Mann war zu lange ohne Sauerstoffzufuhr.

Thomas Hebelka, vom Arbeiter Samariterbund zeigte sich geschockt und verärgert: „Wenn nur ein Zeuge ins Wasser gesprungen wäre und geholfen hätte, wäre der junge Mann noch am Leben. Dort kann man im Wasser sogar stehen. Und es waren Dutzende Menschen vor Ort.“

Der 17-Jährige war in Wien bereits der fünfte Tote durch Ertrinken in dieser Badesaison. Werden die Badetoten in den Bundesländern hinzugezählt, sind heuer bundesweit an die zwei Dutzend Menschen ertrunken. Montagabend fanden im Wallersee ( Salzburg) mehrere Surfer eine tote, im Wasser treibende Frau (58).

Wolfgang Zottl, seit 1974 bei der Wasserrettung, kritisiert die Zivilcourage vieler Badegäste: „Niemand beobachtet oder kümmert sich um den neben ihm Schwimmenden.“ Um die gefährliche Ignoranz auch zu beweisen, führten die Rettungsschwimmer in fünf Bundesländern ein Experiment durch. In Wien, Niederösterreich, Kärnten, dem Burgenland sowie der Steiermark legte sich jeweils in einem Freibad ein Rettungsschwimmer (mit einer kleinen Sauerstoff-Flasche ausgerüstet) fünf Minuten auf den Beckengrund.