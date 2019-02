Rettung weggeschickt: Mann kollabierte in Glücksspiellokal und starb

Ein bedenklicher Todesfall in einem Glücksspiellokal in Wien-Meidling beschäftigt derzeit die Polizei. Ein Gast war bei einem Besuch gestorben, die Berufsrettung Wien wurde zwei Mal zu dem Ort geschickt.

Am 9. Jänner kurz vor 23 Uhr erreichte die Sanitäter der erste Notruf. In dem Wettlokal in der Siebertgasse traf man den angeblichen Besitzer vor, der die Einsatzkräfte sofort weggeschickte. „Er wirkte überrascht. Die Sanitäter haben dann die Gegend untersucht, aber nichts auffälliges gefunden“, sagt Sprecherin Corina Had. Von einem Patienten fehlte jede Spur. Gegen Mitternacht erreichte die Berufsrettung Wien dann erneut ein Notruf, der Einsatzort war derselbe. In dem Wettlokal fand man dann einen bewusstlosen 36-jährigen Mann. Die Sanitäter begannen mit der Reanimation, jedoch erfolglos. Das Opfer starb noch vor Ort.