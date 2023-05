Retter trafen Frau nach Reanimation wieder

„Ohne Euch wäre ich nicht mehr da!“ - so bedankte sich die die 26-jährige Lena aus Wien bei ihren Rettern, als sie die Berufsrettung Wien besuchte. Am 15 März hatte die Studentin aufgrund einer Herzrhythmusstörung während einer Autofahrt das Bewusstsein und somit die Kontrolle über ihr Auto verloren. „Ich bin nur froh, dass ich keinen Fußgänger erwischt habe“, sagt Lena. Gleich beim Eintreffen wurde Notfallsanitäter Michael stutzig. Der Field Supervisor, der als erstes Rettungsmittel an der Unfallstelle eintraf, erkannte sofort den Ernst der Lage und zog die leblose Patientin aus dem Auto.

"Eigenartige Situation"

„Die Situation war schon irgendwie eigenartig. Aufgrund der geringen Schäden am Auto und am Gebäude wunderte ich mich noch, warum die Patientin in solch kritischem Zustand war. Ich begann dann sofort mit der Reanimation und gemeinsam mit den nachrückenden Teams waren wir uns einig, dass eher ein internistisches Problem als eine Verletzung durch den Aufprall vorlag“, erzählt der Notfallsanitäter.